Blasty Bubs, Android işletim sistemine sahipm mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Son derece eğlenceli sahnelere sahip olan oyunda blokları yok etmeye çalışıyorsunuz.

Zaman öldürmek için oynanabilecek harika bir oyun olan Blasty Bubs, farklı dünyalarda geçen bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Tuğla kırma oyunu ve efsane oyun Pinball karışımı bir kurguyla karşımıza çıkan oyunda yer çekimine meydan okuyor ve blokları kırmaya çalışıyorsunuz. Bloklara en fazla zararı vermek için en iyi köşeye atış yapmalı ve vuruşların açısını iyice hesaplamalısınız. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Etkileyici bir atmosferde gerçekleşen oyunda yer alan renkli grafiklerle de oyundan sıkılmıyorsunuz. Tüm blokları harap etmeli ve yüksek skorlara ulaşmalısınız. Farklı özelliklere sahip blokları yok ederek özel güçlere de sahip olabiliyorsunuz. Bu nedenle en iyi atışınızı yapmanız gerekiyor.

Benzersiz bir kurguya sahip olan Blasty Bubs, farklı topların ve blokların da kilitlerini açmanızı sağlıyor. Oyuna renk katmak için dikkatli olmalı ve her seferinde en iyi puanınızı yapmalısınız. Oyunda başarılı olmak için her seferinde en yüksek tahribatı vermelisiniz.

Blasty Bubs oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.