Blasty Bubs, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunudur. Eğlenceli sahnelerin yer aldığı oyunda blokları yok ederek puan yapmaya çalışıyorsunuz.

Tuğla kırma oyunları ve bir zamanların efsane oyunu Pinball karışımı bir oyun olarak karşımıza çıkan Blasty Bubs, zorlu bölümleri ve kolay oynanışyla dikkatimizi çekiyor. Oyunda blokları yok etmeye çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşıyoruz. Yer çekimine meydan okumanızı gerektiren oyunda en iyi atışınızı yapmalı ve bloklara en fazla hasarı vermelisiniz. Her seferinde en iyi atışınızı yapmalı ve blokları yok etmelisiniz. Arkadaşlarınıza meydan okumanızı da sağlayan oyunda etkileyici bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. Renkli grafiklerin yer aldığı oyunda can sıkıntınızı da geçirebiliyorsunuz. Farklı özelliklere sahip blokların da yer aldığı oyunda bazı özel güçleri kullanabiliyorsunuz. Oyunda dikkatli olmalı ve en iyi atışınızı yapmanız gerekiyor.

Eğlenceli sahnelerin yer aldığı oyunda farklı dünyalar da yer alıyor. Farklı mekanlarda oynayabileceğiniz oyunda oyuna renk katmak için farklı itemlerin kilitlerini de açabiliyorsunuz. Dikkatli olmanızı gerektiren oyunda her seferinde en yüksek hasarı vermeniz gerekiyor. Bu nedenle en iyi atışınız yapmalı ve blokları yok etmelisiniz. Blasty Bubs oyununu mutlaka denemelisiniz.

Blasty Bubs oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.