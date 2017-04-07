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BLEACH Brave Souls
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BLEACH Brave Souls

BLEACH Brave Souls İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
BLEACH Brave Souls
BLEACH Brave Souls
BLEACH Brave Souls
BLEACH Brave Souls
BLEACH Brave Souls

Anime severler bu oyunda buluşuyor.

Erkan Calp Son güncelleme 45 dakika önce

BLEACH Brave Souls, Tite Kubo'nun popüler manga ve anime serisi Bleach'in karakterleriyle oynama şansı veren hack and slash tarzında kaliteli bir mobil oyun.

Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan aksiyon oyununda kendi yarattığımız savaşçılarla haftalık liglerde mücadele ediyoruz.

Japon çizgi romanlarına, animasyon filmlerine bayılanların kesinlikle oynaması gereken mobil oyunlar arasında BLEACH Brave Souls. Hem telefon hem de tablette keyifli oynanış sunan yapımda hem karakterler hem de oynanış tarafında manga - animeye bağlı kalınmış. Eşssiz özel hareketlere sahip ve orijinal Japon anime ses aktörleri tarafından seslendirilmiş Bleach karakterleriyle hikayeyi oluşturan görevlere katılıyor, diğer oyuncularla takımlarla halinde kapışıyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
KLab Global Pte. Ltd.
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