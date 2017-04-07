BLEACH Brave Souls, popüler manga ve anime serisi Bleach'in mobil platforma uyarlanmış oyunu.

Japon çizgi filmlerinin, romanlarının hastası olan her yaştan kişinin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm hızlı tempolu hack and slash oyunu.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren yapım, hem iPhone hem de iPad'de oynamayı keyifli hale getiren yenilikçi kontrol sistemine sahip. Anime - mangadaki tüm karakterlerle oynayabiliyoruz. Her biri eşsiz özel hareketlere sahip, özel Japon anime ses sanatçıları tarafından seslendirilen karakterlerle takımımızı kurup diğer oyuncularla ligde mücadele ediyoruz. Haftalık düzenlenen ligler dışında hikaye odaklı ilerleyebiliyoruz. Klasik olarak savaştıkça deneyim kazanıyor, seviye atlıyor, yeteneklerimizi geliştiriyor, eğitimlere katılıyoruz.