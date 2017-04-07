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BLEACH Brave Souls
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BLEACH Brave Souls

(iOS)
BLEACH Brave Souls İndir Hemen İndir

177 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
BLEACH Brave Souls
BLEACH Brave Souls
BLEACH Brave Souls
BLEACH Brave Souls
BLEACH Brave Souls

Popüler manga ve anime serisi Bleach'in karakterleriyle tanışın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

BLEACH Brave Souls, popüler manga ve anime serisi Bleach'in mobil platforma uyarlanmış oyunu.

Japon çizgi filmlerinin, romanlarının hastası olan her yaştan kişinin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm hızlı tempolu hack and slash oyunu.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren yapım, hem iPhone hem de iPad'de oynamayı keyifli hale getiren yenilikçi kontrol sistemine sahip. Anime - mangadaki tüm karakterlerle oynayabiliyoruz. Her biri eşsiz özel hareketlere sahip, özel Japon anime ses sanatçıları tarafından seslendirilen karakterlerle takımımızı kurup diğer oyuncularla ligde mücadele ediyoruz. Haftalık düzenlenen ligler dışında hikaye odaklı ilerleyebiliyoruz. Klasik olarak savaştıkça deneyim kazanıyor, seviye atlıyor, yeteneklerimizi geliştiriyor, eğitimlere katılıyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
KLab Global Pte. Ltd.
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