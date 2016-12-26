BlindID, Android platformundaki sayısız anonim sohbet etme uygulaması arasından özel bilgileri istememesi, konuşma süresini sınırlaması, farklı dillerde konuşmaya imkan vermesiyle ayrılıyor. Uygulamayı açtığınızda sadece “ara” butonuna dokunarak rastgele bir kişiyle 45 saniye süren sohbete başlıyorsunuz. Bu kadar kısa sürede ne anlatacağınız tamamen size kalmış.

Telefon numaranız, yaşınız, adınız kısacası kişisel bilgilerinizi paylaşmadan uygulamayı kullanan kişilerle ücretsiz telefon görüşmelerine katıldığınız eşsiz bir uygulama BlindID. Uygulamanın arayüzü oldukça sade; öyle ki arama yapma ve gelen aramayı cevaplama dışında buton haricinde beğen var. Beğen özelliği sayesinde aynı kişiyle tekrar konuşma şansınız olabiliyor.

Türkçe, İngilizce, Almanca hangi dilde isterseniz kısa süreliğine anonim telefon görüşmeleri yapabildiğiniz uygulamada konuşmasından rahatsız olduğunuz kişileri raporlama şansına sahipsiniz.