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BlindID
TamindirMobilSosyal MedyaBlindID - Android İçin Anonim Görüşme Yapma Uygulaması

BlindID

(Android)
BlindID İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
BlindID
BlindID
BlindID
BlindID

45 saniye süren anonim telefon konuşmaları yapın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

BlindID, Android platformundaki sayısız anonim sohbet etme uygulaması arasından özel bilgileri istememesi, konuşma süresini sınırlaması, farklı dillerde konuşmaya imkan vermesiyle ayrılıyor. Uygulamayı açtığınızda sadece “ara” butonuna dokunarak rastgele bir kişiyle 45 saniye süren sohbete başlıyorsunuz. Bu kadar kısa sürede ne anlatacağınız tamamen size kalmış.

Telefon numaranız, yaşınız, adınız kısacası kişisel bilgilerinizi paylaşmadan uygulamayı kullanan kişilerle ücretsiz telefon görüşmelerine katıldığınız eşsiz bir uygulama BlindID. Uygulamanın arayüzü oldukça sade; öyle ki arama yapma ve gelen aramayı cevaplama dışında buton haricinde beğen var. Beğen özelliği sayesinde aynı kişiyle tekrar konuşma şansınız olabiliyor.

Türkçe, İngilizce, Almanca hangi dilde isterseniz kısa süreliğine anonim telefon görüşmeleri yapabildiğiniz uygulamada konuşmasından rahatsız olduğunuz kişileri raporlama şansına sahipsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Cerasus Teknoloji ve Reklam Hizmetleri A.Ş.
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