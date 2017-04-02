Blizzard, e-Spor Stadyumunun Açılışı İçin Gün Sayıyor

Dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte artık spor müsabakaları da internet üzerinden yapılır hale geldi. Milyonlarca taraftara sahip olan ve milyon dolarlık turnuvalar yapılmasına neden olan e-Spor, bilgisayar oyunlarının mücadelesini konu alıyor. Dünyaca ünlü takımların bulunduğu e-Spor arenasında yapılan mücadeleler büyük ilgi çekiyor. Başarılı oyun geliştiricisi Blizzard Entertainment, milyon dolarlık yatırımını e-Spor üzerine yaptı.

Blizzard Entertainment’ın e-Spor için geliştirdiği stadyumunun inşaatı uzun bir süredir devam ediyor. Fakat artık popüler oyun geliştiricisi yolun sonuna geldi. Dünyaca ünlü turnuvalara ev sahipliği yapması beklenen Blizzard'ın e-Spor stadyumu 8 Nisan tarihinde açılıyor. Taipei'de bulunan stadyum, büyük taraftar tribününe ve oyunların gösterimi için devasa ekranlara sahip. Ayrıca stadyum içerisinde takımlara ve oyunculara öze kıyafetler, elektronik ürünler ve çeşitli hediyelik eşyalar satılacak.

Blizzard'ın stadyumu e-Spor oyunları için oldukça önemli bir mekan olacak. Çoğu takımın yeni stadyumda maç yapmak için heyecanlı olduğunu biliyoruz. Ne dersiniz, belki de ülkemizde yer alan e-Spor takımlarını da çok yakın bir zamanda Blizzard'da görebiliriz.

Blizzard'ın stadyum tanıtım videosu:





Blizzard'ın yenilikçi stadyumunun açılışına, 8 Nisan tarihinde Overwatch Pacific Championship 2017 turnuvasıyla siz de eşlik edebilirsiniz.

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