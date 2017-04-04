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Blizzard, Overwatch, Diablo 3 ve WoW Bot Geliştiricilerinin Üzerine Ağır Çöktü

Blizzard, Overwatch, Diablo 3 ve WoW Bot Geliştiricilerinin Üzerine Ağır Çöktü

Blizzard, online olarak oynanan oyunlarının her oyuncuya adil şartlar sunabilmesi için özen göstermeye devam ediyor. Firma son olarak Overwatch, World of Warcraft, Diablo 3, Heroes of the Storm ve Hearthstone gibi oyunları için hile, hack ve bot araçları geliştiren Bossland firmasına açtığı davayı kazandı.

Almanya merkezli bir firma olan Bossland tarafından geliştirilen bu araçlar Blizzard oyunlarındaki ekonomiyi kötü etkliyerek oyuncuları bu oyunlardan soğutabikiyor. Açık artırma evlerine yerleştirilen eşyaların fiyatları ciddi oranda düşerken, ortaya çıkan arz fazlası nedeniyle oyuncular meslekleri aracılığıyla ürettikleri veya topladıkları eşyaları satamıyorlar. Hack ve hile araçları ise Overwatch gibi yüksek tansiyona sahip oyunlarda nişan almayı basitleştirip, yetenek faktörünü ortadan kaldırıyor. Sonuçta bu oyunları oynayıp başarı kazanmaya çalışmak anlamsız hale geliyor.

Aslında Blizzard bu tür hack, hile ve bot araçlarını engellemek için Warden adlı bir sistem kullanmaktaydı. Warden birçok farklı hile aracına karşı başarılı olsa da Bossland tarafından geliştirilen araçlar Warden'a takılmadan kullanılabiliyordu. Bu nedenle Blizzard, Almanya merkezli Bossland'a dava açmıştı, davanın sonucunda ise Blizzard haklı bulundu ve Bossland'a 8.5 milyon dolarlık rekor bir ceza kesildi. Ayrıca Bossland'ın ABD'de herhangi bir ticari faaliyette bulunması da yasaklandı.

Dava sonuçlanmış olsa da Bossland temyize gitmeye kararlı; çünkü firma botlarının yasadışı olmadığını savunuyor. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

İndir
World of Warcraft: Legion
World of Warcraft: Legion World of Warcraft Genişleme Paketi

İndir
Overwatch
Overwatch MOBA Tabanlı Online FPS Oyunu

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Heroes of the Storm
Heroes of the Storm Blizzard'ın MOBA Oyunu

İndir7 MB
Diablo 3
Diablo 3 Diablo 3 Kurulum Programı

İndir5.69 MB
Hearthstone
Hearthstone Blizzard'ın Dijital Kart Oyunu

Blizzard, e-Spor Stadyumunun Açılışı İçin Gün Sayıyor

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Yazar: - 04.04.2017

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