Blizzard Overwatch'da Dahil Bazı Windows Sürümlerinde Oyunlarına Desteği Kesiyor

Windows XP ve Windows Vista artık Blizzard'ın popüler oyunlarından destek alamayacak. Son derece popüler olan World Of Warcraft, Starcraft II, Hearthstone, Overwatch ve Diablo III bundan böyle her iki işletim sistemi için de Blizzard tarafından desteklenmeyecek.

PC Gamer'ın haberine göre Windows XP ve Windows Vista yukarıda listelenen oyunlara destek alamayacaklar. Blizzard'ın eski işletim sistemlerine desteği keseceğine dair bu haber, oyun şirketi tarafından da doğrulandı. Ancak Blizzard'ın topluluk yöneticisi, bu sistemler için teknik desteğin devam edeceği ancak DLC ve yamaların Windows 7, 8 ve 10 için dağıtılacağını açıkladı. Yeni çıkacak oyunlar da bu iki sisteme gelmeyecekler.

Yıl içinde sözü geçen oyunlara gelecek olan yeni eklentiler Windows XP ve Windows Vista için geçerli olmayacak ama teknik sorunlar için sistemde var olan oyunlara "teknik destek" devam edecek. Blizzard bu stratejisinde, eski işletim sistemi kullanan oyuncuların artık sistemlerini yükseltmeleri gerektiği için yaptığını söylüyor.

Diğer sebeplerden biri olarak da bu antika sistemlerin artık oyuncuların güvenli olarak oyun oynamalarının güvenlik açısından neredeyse kendilerini bile koruyamıyor olması gösterildi.

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