Blocky Baseball, renkli görselleri ve etkileyici atmosferiyle dikkatimizi çekiyor. Adından da anlaşılacağı gibi beyzbol oyunu olan Blocky Baseball, yeteneklerinizi sergilemenizi gerektiren bir oyundur.

Hoş animasyonlara sahip eğlenceli bir beyzbol oyunu olarak karşımıza çıkan Blocky Baseball, yeteneklerinizi ve reflekslerinizi sergileyebileceğiniz bir oyundur. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda gözünüzü ekrandan ayırmamalı ve gelen toplara vurmalısınız. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz Blocky Baseball'i boş zamanlarınızda oynayabilir ve can sıkıntınızı giderebilirsiniz. Oyundaki tek amacınız gelen toplara en uygun zamanda vurmak. Bu nedenle son derece dikkatli olmanız ve puanlar kazanmanız gerekiyor. Öte yandan oyunda farklı karakterler kullanabiliyor ve farklı sopalar tutabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Hediyeler de kazanabileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz.

Harika görsellerin yer aldığı oyunda zevkli vakit geçiriyor ve gerçekçi heyecan yaşıyorsunuz. Farklı karakterlerin kilitlerini açabilir ve oyuna renk katabilirsiniz. Farklı ortamlarda geçen oyunu sakın kaçırmayın.

Blocky Baseball oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.