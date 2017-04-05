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Blocky Baseball
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Blocky Baseball

Blocky Baseball İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Blocky Baseball
Blocky Baseball
Blocky Baseball
Blocky Baseball
Blocky Baseball

Gelen topları kaçırmayan karşılamalı ve arkadaşlarınıza meydan okumalısınız

Murat İşçi Son güncelleme 36 dakika önce

Blocky Baseball, renkli görselleri ve etkileyici atmosferiyle dikkatimizi çekiyor. Adından da anlaşılacağı gibi beyzbol oyunu olan Blocky Baseball, yeteneklerinizi sergilemenizi gerektiren bir oyundur.

Hoş animasyonlara sahip eğlenceli bir beyzbol oyunu olarak karşımıza çıkan Blocky Baseball, yeteneklerinizi ve reflekslerinizi sergileyebileceğiniz bir oyundur. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda gözünüzü ekrandan ayırmamalı ve gelen toplara vurmalısınız. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz Blocky Baseball'i boş zamanlarınızda oynayabilir ve can sıkıntınızı giderebilirsiniz. Oyundaki tek amacınız gelen toplara en uygun zamanda vurmak. Bu nedenle son derece dikkatli olmanız ve puanlar kazanmanız gerekiyor. Öte yandan oyunda farklı karakterler kullanabiliyor ve farklı sopalar tutabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Hediyeler de kazanabileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz.

Harika görsellerin yer aldığı oyunda zevkli vakit geçiriyor ve gerçekçi heyecan yaşıyorsunuz. Farklı karakterlerin kilitlerini açabilir ve oyuna renk katabilirsiniz. Farklı ortamlarda geçen oyunu sakın kaçırmayın.

Blocky Baseball oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Full Fat
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