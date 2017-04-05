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Blocky Baseball
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Blocky Baseball

(iOS)
Blocky Baseball İndir Hemen İndir

110 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Blocky Baseball
Blocky Baseball
Blocky Baseball
Blocky Baseball
Blocky Baseball

Becerilerinizi test edebileceğiniz zevkli bir beyzbol oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Blocky Baseball, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir beyzbol oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yeteneklerinizi ve becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda toplara tam isabet yapmanız gerekiyor.

Etkileyici bir atmosfere sahip olan Blocky Baseball, yeteneklerinizi ve becerilerinizi sınayabileceğiniz bir beyzbol oyunudur. Oyunda karşıdan gelen topları karşılıyor ve puan kazanmaya çalışıyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Oyundaki tek amacınız en uygun zamanda ekrana dokunmak ve topu karşılamak. Yüksek puanlara ulaşmak için tam isabet yapmalı ve dikkatli olmalısınız. Gözünüzü bir an olsun ekrandan ayırmamanız gerekiyor. Birbirinden farklı hediyeler de kazanabileceğiniz oyunda inanılmaz bir deneyim yaşıyorsunuz. Tamamı 3 boyutlu bir ortamda geçen oyunda kullanılan animasyonların başarılı olduğunu da döyleyebilirim. Göz hoş gelen animasyonların dışında kolay bir oynanışa sahip olması nedeniyle Blocky Baseball oyununu şiddetle tavsiye ediyorum

Öte yandan oyunda farklı karakterler kullanabiliyor ve farklı sopalar tutabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Aynı zamanda farklı dünyalarda oynayabiliyorsunuz. Blocky Baseball oyununu sakın kaçırmayın.

Blocky Baseball oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Full Fat
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