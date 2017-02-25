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Blocky Snowboarding
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Blocky Snowboarding

(Android)
Blocky Snowboarding İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Blocky Snowboarding
Blocky Snowboarding
Blocky Snowboarding
Blocky Snowboarding
Blocky Snowboarding

Blocky Snowboarding'de çılgın yarışlara katılıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Blocky Snowboarding güzel ve sevimli grafikleri eğlenceli bir oynanışla birleştiren bir mobil snowboard oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olan Blocky Snowboarding'de snowboard tahtamıza atlayarak yamaçlarda kaymaya başlıyoruz. Katıldığımız yarışlarda temel amacımız akrobatik hareketler yapmak ve en yüksek puanı yakalayarak yarışları tamamlamak.

Blocky Snowboarding'de yarışırken karşımıza çıkan engellere takılmamamız gerekiyor. Oyunda kahramanımızla 4 yönde yol alabiliyor, rampalardan zıplayabiliyor ve korkuluklar üzerinde kayabiliyoruz.

Blocky Snowboarding'de kilidini açabileceğimiz birçok kahraman ve snowboard tahtası seçeneğine sahibiz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Full Fat Games
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