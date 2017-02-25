Blocky Snowboarding güzel ve sevimli grafikleri eğlenceli bir oynanışla birleştiren bir mobil snowboard oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olan Blocky Snowboarding'de snowboard tahtamıza atlayarak yamaçlarda kaymaya başlıyoruz. Katıldığımız yarışlarda temel amacımız akrobatik hareketler yapmak ve en yüksek puanı yakalayarak yarışları tamamlamak.

Blocky Snowboarding'de yarışırken karşımıza çıkan engellere takılmamamız gerekiyor. Oyunda kahramanımızla 4 yönde yol alabiliyor, rampalardan zıplayabiliyor ve korkuluklar üzerinde kayabiliyoruz.

Blocky Snowboarding'de kilidini açabileceğimiz birçok kahraman ve snowboard tahtası seçeneğine sahibiz.