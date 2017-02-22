Blocky Snowboarding
Blocky Snowboarding'de kayak yaparken akrobatik numaralar da yapabiliyoruz
Blocky Snowboarding eğer kayak yapmayı seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil sonsuz koşu oyunu.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir snowboard oyunu olan Blocky Snowboarding'de maceracı bir kahramanı kontol etmekteyiz. Kahramanımız karla kaplı dağ yamaçlarına çıkıyor ve akrobatik hareketler yaparak en yüksek puanı yakalamaya çalışıyor. Biz de ona bu işi gerçekleştirmesi için yardımcı oluyoruz.
Blocky Snowboarding'deki temel amacımız sürekli yol almaya devam etmek, karşımıza çıkan engellere çarpmamak ve kayarken akrobatik hareketler gerçekleştirerek en yüksek puanı kazanmak. Oyunda engellere takılmamak için reflekslerimizi etkili bir şekilde kullanmamız gerekmekte.
Blocky Snowboarding'de kahramanımızı 4 ana yöne doğru yönlendirirken zıplamasını sağlıyoruz. Oyunun grafikleri göze hoş görünüyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri,
- Üretici:
- Full Fat Games
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