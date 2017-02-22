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Blocky Snowboarding
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Blocky Snowboarding

Blocky Snowboarding İndir Hemen İndir

117 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Blocky Snowboarding
Blocky Snowboarding
Blocky Snowboarding
Blocky Snowboarding
Blocky Snowboarding

Blocky Snowboarding'de kayak yaparken akrobatik numaralar da yapabiliyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 33 dakika önce

Blocky Snowboarding eğer kayak yapmayı seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil sonsuz koşu oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir snowboard oyunu olan Blocky Snowboarding'de maceracı bir kahramanı kontol etmekteyiz. Kahramanımız karla kaplı dağ yamaçlarına çıkıyor ve akrobatik hareketler yaparak en yüksek puanı yakalamaya çalışıyor. Biz de ona bu işi gerçekleştirmesi için yardımcı oluyoruz.

Blocky Snowboarding'deki temel amacımız sürekli yol almaya devam etmek, karşımıza çıkan engellere çarpmamak ve kayarken akrobatik hareketler gerçekleştirerek en yüksek puanı kazanmak. Oyunda engellere takılmamak için reflekslerimizi etkili bir şekilde kullanmamız gerekmekte.

Blocky Snowboarding'de kahramanımızı 4 ana yöne doğru yönlendirirken zıplamasını sağlıyoruz. Oyunun grafikleri göze hoş görünüyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri,
Üretici:
Full Fat Games
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