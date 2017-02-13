Blocky Zombies, zombilerden kaçtığımız aksiyon yüklü Android oyunu. Piksel görsellere sahip oyunda etrafımızı saran zombilere yakalanmadan koşma rekoru kırmaya çalışıyoruz. Tabii ki zombilerin haricinde sürprizler de yolumuza çıkıyor.

Görsel açıdan büyük beklentilere girmemeniz gereken, eğlence dozu yüksek aksiyon oyunlarından biri Blocky Zombies. Adından da tahmin edeceğiniz üzere zombili bir oyun ancak platformdaki birçok zombi oyununda olduğu gibi çeşitli silahlar verilmiyor; onları öldürmeye, vurmaya çalışmıyoruz. Sadece koşuyor, peşimizden gelen veya yolumuza aniden çıkan zombileri kıvraklığımızla atlatıyor, hayatta kalanları kurtarıyoruz.

Hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz oyunda elleri yukarıda ilginç bir halde koşan karakteri kontrol ediyoruz. Parmağımızı sürüklediğimiz noktaya yürüyen, koşan karakterimizi ekrana çift dokunarak zıplatıyoruz.