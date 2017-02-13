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Blocky Zombies
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Blocky Zombies

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Blocky Zombies
Blocky Zombies
Blocky Zombies
Blocky Zombies
Blocky Zombies

Zombilerden koşarak kaçın.

Erkan Calp Son güncelleme 31 dakika önce

Blocky Zombies, zombilerden kaçtığımız aksiyon yüklü Android oyunu. Piksel görsellere sahip oyunda etrafımızı saran zombilere yakalanmadan koşma rekoru kırmaya çalışıyoruz. Tabii ki zombilerin haricinde sürprizler de yolumuza çıkıyor.

Görsel açıdan büyük beklentilere girmemeniz gereken, eğlence dozu yüksek aksiyon oyunlarından biri Blocky Zombies. Adından da tahmin edeceğiniz üzere zombili bir oyun ancak platformdaki birçok zombi oyununda olduğu gibi çeşitli silahlar verilmiyor; onları öldürmeye, vurmaya çalışmıyoruz. Sadece koşuyor, peşimizden gelen veya yolumuza aniden çıkan zombileri kıvraklığımızla atlatıyor, hayatta kalanları kurtarıyoruz.

Hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz oyunda elleri yukarıda ilginç bir halde koşan karakteri kontrol ediyoruz. Parmağımızı sürüklediğimiz noktaya yürüyen, koşan karakterimizi ekrana çift dokunarak zıplatıyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Ace Viral
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