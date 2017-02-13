Blocky Zombies, ortalıkta dolaşan zombilerden koşarak kaçtığımız hareketli bir mobil oyun. 100 MB civarı hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen ücretsiz zombi oyunu arıyorsanız tavsiye ederim. Görseller retro ancak oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.

Hayatta kalma üzerine sonsuz koşu türünde bir zombi oyunu olarak mobil platformda yerini alan Blocky Zombies, basit kontrollere sahip. Oyunda yaptığınız tek şey koşmak olduğundan (ara sıra da zıplıyorsunuz) oyuna hızlıca alışıyorsunuz. Hangi noktadan çıkacakları belli olmayan, zıplayarak ilerleyen zombilere yakalanmamaya çalışırken bir yandan da tuzakları atlatmanız gerekiyor.

İki kolunu da yukarı kaldırmış arkasına bir an olsun bakmadan hızlı koşan ilginç bir atleti kontrol ediyorsunuz. Ancak kilidini açarak oyuna dahil edebildiğiniz 50 karakter var. Bölüm tarafında sonsuz oynanış sunan ve belli görevler içeren çok sayıda aşama sizleri bekliyor.