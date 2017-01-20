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Blood Knights
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Blood Knights

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Blood Knights
Blood Knights
Blood Knights
Blood Knights
Blood Knights

Blood Knights'ta güzel grafikler ve karanlık zindanlar bizi bekliyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Blood Knights eğer zengin içeriğe sahip bir rol yapma oyunu oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz aksiyon RPG türünde bir mobil MMORPG.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Blood Knights'ta fantastik bir dünyaya konuk oluyoruz. Oyunda kontrol ettiğimiz kahraman ise içinde güçlü bir canavar barındıran ve bu canavara kan ile bağlı olan bir kahraman. Oyundaki maceramızda düşmanlarımıza karşı savaşırken bu canavarın güçlerinden faydalanabiliyor ve etrafı yıkıp dökebiliyoruz.

Blood Knights'da görevleri yaparak tecrübe puanı kazanıp kahramanımıza seviye atlatabiliyoruz. Seviye atladıkça yeni yeteneklerin kilidini açabiliyor ve daha iyi silahları ve zırhları kullanabiliyoruz. Oyunda keşfedilecek birçok farklı zindan, savaşılacak bölüm sonu canavarları ve toplanacak ganimetler bizi beklemekte.

Blood Knights eğer oyunda kahramanınızın gücünü diğer oyunculara karşı test etmek isterseniz size PvP arenaları sunuyor. Bir hayli güzel grafiklere sahip olan oyun kolay kontrollere de sahip.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
E-Link Entertainment
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