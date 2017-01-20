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Blood Knights
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Blood Knights

(iOS)
Blood Knights İndir Hemen İndir

447 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Blood Knights
Blood Knights
Blood Knights
Blood Knights
Blood Knights

Blood Knights'ta zindanları temizleyebilir ya da arenada savaşabilirsiniz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Blood Knights güzel grafikleri ve zengin içeriğiyle dikkat çeken aksiyon RPG türünde bir mobil rol yapma oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir MMORPG olan Blood Knights'da uzun bir senaryo modu bizi bekliyor. Oyuncular kahramanlarını seçerek oyunun fantastik dünyasına adım atılıyorlar. Oyunda yönettiğimiz kahramanlar içerilerinde bir canavarın yaşadığı savaşçılar. Bu canavarlar ile aralarındaki kan bağı sayesinde canavarların gücünü savaşlarda kullanabiliyor ve rakiplerini yok edebiyorlar.

Blood Knights'ı tyek başınıza oynarken görevleri yaparak kahramanınızı geliştirebilir, yeni yetenekler öğrenebilir, zindanlardaki bölüm sonu canavarlarıyla savaşarak daha güçlü silah ve zırhları toplayabilirsiniz. Oyunun online modunda diğer oyuncularla birlikte zindanlara dalabiliyorsunuz. Bunun yanısıra Blood Knights'ta PvP karşılaşmalarına da yer veriliyor. Bu modda arenalara çıkarak diğer oyunculara karşı savaşabiliyorsunuz.

Blood Knights oldukça kolay oyun kontrollerine sahip. Eğer sizi uzun süre eğlendirecek bir oyun oynamak isterseniz Blood Knights'ı deneyebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
E-Link Entertainment
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