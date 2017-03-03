Blood Warrior, Android platformuna ücretsiz çıkış yapan hack and slash oyunları arasında.

Sistem gereksinimlerini zorlayan derece kaliteli grafiklere sahip gerilim macera oyununda dünyayı şeytan ve ordusunun elinden kurtarabilecek bir savaşçıyı kontrol ediyoruz. Bazen etrafımızı yaratık, iskelet ve türlü canlılarla kapışıyor, bazen de teke tek bir zindanda veyahut başka bir yerde savaşıyoruz. Normal ve zor modda 150’ye yakın bölümüyle oldukça uzun oynanış süresi sunan yapımda kötü güçlerle mücadelemizde eğitimli hayvanlar da yardımcı oluyor bize. Tabii ki kötüleri yendikçe başlarına daha da yaklaşıyor, zırh ve silahlarımızı yenileyerek gücümüzü artırıyoruz.

Süreli saldırı, keşif modu ve etkili hücum olmak üzere üç meydan okuma modu içeren oyunda karakterimizi kontrol etmek için soldaki analoğa, silahlarımızı kullanmak için de sağa dizili simgelerle ayrılmış butonlara dokunuyoruz. Karakterimizin kaçıncı seviyede olduğunu da sol üstten görebiliyoruz.