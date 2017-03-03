Blood Warrior, fantastik dünyanın kapılarını araladığımız hack and slash tarzında sürükleyici bir mobil oyun. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla sevindiren yapımda dünyayı yıkıma sürükleyen şeytan ve yardımcılarını durdurmaya çalışıyoruz. Dünyanın son umudu bir kan savaşçısı; yani biz.

Normal ve zor modda oldukça uzun oynanış süresi sunan yapımda ejderhalar, yaratıklar, iskeletler, devler dahil birçok kötüyle savaşıyoruz. Yanımızı eğitimli hayvanları da alarak gerilim macera dolu dünyada ayak basılmadık bir nokta bırakmayana dek savaşıyoruz.

Dünyayı şeytanın elinden kurtarma gibi zorlu bir görevi yerine getiren kan savaşçımızı sürekli olarak geliştirmemiz gerekiyor. Her bölüm sonunda gerek zırhını gerek silahını gerekse de güçlerini yenilemek durumundayız. Aksi halde çok kısa sürede ölümü tadıyoruz. Ölüm demişken oyunda üç meydan okuma modu var. Süre sınırlı saldırı, etkili hücum ve keşfetme modu arasından hangisini seçeceğiniz tamamen size kalmış.