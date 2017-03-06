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BloombergHT Live
TamindirMobilYaşamBloombergHT Live - Android Için BloombergHT İzleme Uygulaması

BloombergHT Live

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
BloombergHT Live
BloombergHT Live
BloombergHT Live
BloombergHT Live

BloombergHT Live uygulamasını kullanarak BloombergHT TV ve radyo kanallarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 7 dakika önce

BloombergHT Live uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan BloombergHT TV ve radyo kanallarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

Ekonomi ve finans alanında faaliyet gösteren BloombergHT’nin hem televizyon hem de radyo yayınlarını ilgiyle takip ediyorsanız, BloombergHT Live uygulamasını yanınızdan ayırmayacaksınız. Uygulamayı yüklediğinizde ana ekranda radyo ve TV butonlarından seçim yaparak yayınları canlı olarak takip edebilmenize olanak sağlayan uygulama ile yayın akışını da takip edebiliyorsunuz.

Haftalık yayın akışını saatleriyle birlikte görüntüleyebileceğiniz uygulamada, canlı yayınlara katılmak isteyenler için Yayına Katılın butonu da sunuluyor. BloombergHT’ye ait sosyal medya hesapları, e-posta ve telefon bilgilerine de ulaşabileceğiniz uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Ciner Yayın Holding
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