150 Dolarlık Android Telefon: BLU Vivo XL2

Yüksek kalitede bütçe dostu akıllı telefonlar üreten isimlerden BLU, geçtiğimiz yılın Aralık ayından itibaren konuşulan cihazını nihayet resmi olarak tanıttı. BLU Vivo XL2 adıyla karşımıza çıkan telefon, selefine göre tasarım noktasında farkını ortaya koyuyor.

Florida merkezli akıllı telefon üreticisi BLU, herkesçe tanınan bir isim değil. Akıllı telefon pazarında söz sahibi firmaların orta seviye telefonlarında kullandığı donanıma sahip, tasarım olarak ta çekici modeller üreten ve cihazlarını çok uygun fiyata satışa sunan BLU’nun son tanıttığı telefonu Vivo XL2, aslında 2016’nın Aralığından bu yana konuşuluyor; birçok ta sızıntı yapıldı. Beklenen gün nihayet geldi ve cihaz resmi olarak tüketicilerin beğenisine sunuldu.

BLU Vivo XL2 Teknik Özellikleri:

Selefi Vivo XL ile kıyasladığımızda yeni modelde güncellemenin donanımdan ziyade tasarım tarafında yapıldığını görüyoruz. BLU, yeni telefonunda tasarıma çalışmış ta diyebiliriz. Son derece parlak, cam yüzey algısı oluşturan arka gövdeye baktığımızda aklımıza ilk olarak ASUS ZenFone serisi geldi. Benzerliği bir yana bırakıp cihazın donanımından bahsedecek olursak;

BLU Vivo XL2, 5.5 inç 1280x720 çözünürlüklü IPS LCD ekrana sahip. Daha önceki modelde AMOLED ekran kullanan firma IPS ekrana neden dönüş yaptı bilemiyoruz. Cihazın işlemcisi 1.4GHz hızda çalışan dört çekirdekli MediaTek MT6737T. Cihazın 3GB RAM ve 32GB depolama alanı ile gelmesi ve microSD ile 64GB’a kadar alan genişletme imkanı vermesi güzel. RAM’in yanı sıra kamerada da iyileştirme yapıldığını görüyoruz. Önceki modelde 5 megapiksel ön kamera bulunurken bu modelde 8 megapiksel geniş açılı selfie kamerası yer alıyor. Arka kameranın da 13 megapiksel olduğunu ekleyelim.

BLU Vivo XL2 Fiyatı:

Hızlı şarj destekli 3150 mAh batarya (30 dakikada yüzde 50 şarj, 10 dakikada 2 saat konuşma) ile yoğun kullanımda 1 günü rahatlıkla çıkarabileceğini tahmin ettiğimiz BLU Vivo XL2, kutusundan Android 6.0 Marshmallow ile çıkıyor. 2017’de çıkış yapan bir telefonun Android 7.0 Nougat ile gelmesi üzücü. Unutmadan, cihazı inceleme ve satın almak isterseniz 150 dolar fiyat etiketiyle Amazon’da satışta.

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