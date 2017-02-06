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Bluetooth Reklam Programı
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Bluetooth Reklam Programı

1.0
Bluetooth Reklam Programı İndir Hemen İndir

635 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Bluetooth Reklam Programı

İnternet bağlantısına gerek duymadan telefonlara reklam yayını yapabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Bluetooth Reklam Programı, herhangi bir internet bağlantısına ve donanıma ihtiyaç duymadan bilgisayarlar aracılığıyla Bluetooth desteği olan tüm telefonlara metin, resim, video ya da ses kaydı göndermenizi sağlayan işlevsel bir programdır. Hiç bir ücret ödemeden binlerce kişiye ulaşmanızı sağlayan program ile işleriniz kolaylaşıyor.

Herhangi bir ücret ödemeden reklam yapmanıza imkan veren Bluetooth Reklam Programı, bulunduğunuz alan içerisindeki Bluetooth'lu telefonları tespit eder ve sizin seçtiğiniz veriyi telefonlara iletir. Kolay bir kullanımı bulunan program ile kendi reklamınızı hızlıca yapabiliyor ve kendinize kitle oluşturabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz programın lisans bedeli ise 100 TL'dir. Farklı reklam yöntemlerini denemenize imkan sağlayan Bluetooth Reklam Programı ile müşterilerinize anında ulaşabileceksiniz.

Nasıl Çalışır?

Oldukça kolay bir çalışma prensibi bulunan Bluetooth Reklam Programı, kapsama alanına giren Bluetooth telefonları tarar ve seçtiğiniz reklam mesajını telefonlara iletir. Sistemin sorunsuz çalışması için bilgisayarınızada Bluetooth alıcı olmalıdır. Başka bir eklentiye gere duymayan program kapsama alanına giren telefonlara seçtiğiniz mesahı iletir ve herhangi bir sınır yoktur. Reklamınızı metin, resim, video ve sesli şekilde yapabilir ve müşterilerinizi etkileyebilirrsiniz.

Bluetooth Reklam Programı'nı bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
BilSoft

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