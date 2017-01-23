Blyss, ilk görüşte domino oyunu algısı oluştursa da çok daha keyifli oynanışa sahip bir bulmaca oyunu. Müzikal çevre temalarıyla farklılaştırılmış sonsuz bulmaca macera oyunu diyebileceğim uzun oynanışa sahip ücretsiz bir Android oyunu. Hem telefon hem de tablette rahat, keyifl oynanış sunuyor.

Güzel dağlar, sakin vadiler, sert çöllere doğru yolculuğa çıkartan bulmaca oyununda özenle hazırlanmış bölümlerle karşılaşıyoruz. Domino taşlarına benzer taşları oyun alanından silmek için uğraş veriyoruz. Numaralandırılmış taşlara sırayla dokunarak 1’e indirmeye çalışıyoruz. Tüm taşların üzerinde 1 yazmasını sağladığımızda kısa bir animasyonun ardından sonraki bölüme geçiyoruz.

Oyunun başlangıcında zaten uygulamalı olarak oynanışı öğreten bir eğitim bölümü mevcut. Bu yüzden çok detaya inmeme gerek yok diye düşünüyorum. Tek yapmanız gereken taşlar üzerinde parmağınızı kaydırmak. Tek seferde en fazla 3 taşa kadar kaydırma yapabiliyorsunuz ve sade düz gitmek zorunda değilsiniz.