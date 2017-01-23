Blyss(iOS)
Numaralı taşları oyun alanından silmelisiniz.
Blyss, taşlarla oynanan bulmaca oyunlarından keyif alan her yaştan oyuncunun ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir yapım. iOS platformuna – ilginç olarak – ücretli çıkış yapan minimalist bulmaca oyununda tema ve müzikler ön planda.
Sonsuz yapıda tasarlanan bulmaca oyunları arasında Blyss. Boş zamanınızda iPhone’unuzda açıp oynayabileceğiniz tarzda çok zor olmayan bir oyun. Oyunda amacınız ilk görüşte domino taşlarını anımsatan taşları oyun alanından silmek. Numaralandırılmış taşlara sırasıyla dokunarak tüm taşları aynı değere getiriyorsunuz. Değeri 1 olan taşlar kendiliğinden kaybolarak oyun alanı tertemiz oluyor ve sonraki bölüme atlıyorsunuz. Zaten oyunun başında nasıl oynandığına, kurallarına ilişkin bir öğretici karşınıza çıkıyor.
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- Dropout Games
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Blyss Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı