BMW 200 Bine Yakın Aracını Geri Çağırıyor

Hava yastığında yaşanan bir problemden dolayı BMW, Çin’deki 193 bin 611 aracı geri çağırıyor.

Çin’in Genel Kalite Kontrol İnceleme ve Karantina departmanının verdiği bir rapordan yola çıkarak, BMW bazı modellerinde sürücü ve yolcu tarafında bulunan hava yastıklarında sıkıntılar olduğunu saptadı. Yastıkların fazla basınçlı gelen gazla şişerek patlayabildiği ve bu bölümde oturan insanlara zarar verebileceğini saptayan BMW bu tip sıkıntıları olabilecek 200 bine yakın aracı geri çağırdı.

BMW bu tür bir güvenlik sıkıntısı yaşaması muhtemel araçların geri alımına 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren başlayacak. Geri çağırma süresi de o tarihte sona erecek. Geri çağırılan modellerin 9 Aralık 2005 ve 23 Aralık 2011 tarihlerinde ülkeye ihraç edilen tüm modelleri kapsadığı belirtiliyor.

BMW, Çin’e 2015 yılına kadar son 10 yılda toplam 463 bin 736 araç ithal etmiş. Bu araçların 40 bin kadarını Mini serisi oluşturuyor.

BMW'den Hayat Kurtaracak Akıllı Kask

BMW 550i Sahibi, Hırsızı Uzaktan Arabanın İçine Kilitledi