BMW Araçlarda Android Auto Olmayacak

MWC 2017 Dünya Mobil Kongresi'nde artık otomobillere de yer olduğunu yazmıştık. BMW, kongrede yerini aldı almasına ama hiç de iyi haberlerle gelmedi. Dünyada hızla yayılan Android Auto platformu, BMW araçlarda yer almayacak.

MWC 2017 Dünya Mobil Kongresi'nin ilk yıllarında fuarda boy gösteren tek otomobil Ford olmuştu. Sırasıyla ilerleyen yıllarda çeşitli otomobillerinde sergilendiği kongrede, bu yıl epey bir araç var. Bu yıl 4 otomotiv sektörü temsilcisi Daimler, BMW, Ford ve Peugeot kendi pavyonlarında boy gösteriyorlar.

Ancak BMW bir sürpriz yaparak, akıllı otomobillerin tercihi olan Android Auto yerine Apple Car Play sistemlerini yeni araçlarında kullanacağını açıkladı. Bu kararın arkasında prestijli bir markaya, daha kaliteli bir sistem düşüncesi mi yatıyor, bilemiyoruz. BMW, otonom araçlarını Apple Car Play ile bütünleştirerek daha güvenli ve kararlı bir sürüş tecrübesi sunmak istediğini resmen ilan etti. Bu kararı açıklayan şahıs BMW'nin başkan yardımcısı Dieter May. Yani karar yüksek makamdan geliyor.

Dieter May, bu açıklamasında, BMW arabaların güvenliğini Android'e teslim etmek istemediğini açık olarak belirtti. Daha fazla kişiselleşebilen Apple Car Play sisteminin BMW için daha uygun bir seçim olduğunun altını çizdi. Dieter May seri üretim yapan bir platformdan ziyade, otonom arabaların geleceğine yönelik projeleri olan bir markayla çalışmayı seçtiklerini de söyledi.

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