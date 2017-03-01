?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılım , TeknolojiBMW Araçlarda Android Auto Olmayacak

BMW Araçlarda Android Auto Olmayacak

BMW Araçlarda Android Auto Olmayacak

MWC 2017 Dünya Mobil Kongresi'nde artık otomobillere de yer olduğunu yazmıştık. BMW, kongrede yerini aldı almasına ama hiç de iyi haberlerle gelmedi. Dünyada hızla yayılan Android Auto platformu, BMW araçlarda yer almayacak.

MWC 2017 Dünya Mobil Kongresi'nin ilk yıllarında fuarda boy gösteren tek otomobil Ford olmuştu. Sırasıyla ilerleyen yıllarda çeşitli otomobillerinde sergilendiği kongrede, bu yıl epey bir araç var.  Bu yıl 4 otomotiv sektörü temsilcisi Daimler, BMW, Ford ve Peugeot kendi pavyonlarında boy gösteriyorlar.

Ancak BMW bir sürpriz yaparak, akıllı otomobillerin tercihi olan Android Auto yerine Apple Car Play sistemlerini yeni araçlarında kullanacağını açıkladı. Bu kararın arkasında prestijli bir markaya, daha kaliteli bir sistem düşüncesi mi yatıyor, bilemiyoruz. BMW, otonom araçlarını Apple Car Play ile bütünleştirerek daha güvenli ve kararlı bir sürüş tecrübesi sunmak istediğini resmen ilan etti. Bu kararı açıklayan şahıs BMW'nin başkan yardımcısı Dieter May. Yani karar yüksek makamdan geliyor.

Dieter May, bu açıklamasında, BMW arabaların güvenliğini Android'e teslim etmek istemediğini açık olarak belirtti. Daha fazla kişiselleşebilen Apple Car Play sisteminin BMW için daha uygun bir seçim olduğunun altını çizdi. Dieter May seri üretim yapan bir platformdan ziyade, otonom arabaların geleceğine yönelik projeleri olan bir markayla çalışmayı seçtiklerini de söyledi.

Android Auto Artık Sizinki de Dahil Her Arabada Olacak

Ford’un Tüm Modelleri 2017’de Apple Car Play ve Android İşletim Sistemi Kullanacak

Editöre Yaz:
Yazar: - 01.03.2017

BMW Araçlarda Android Auto Olmayacak İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Ubisoft, Yeni Bir Avatar Oyunu Yapıyor Ubisoft, Yeni Bir Avatar Oyunu Yapıyor 2009 yılında seyrettiğimiz Yönetmen James Cameron'un Avatar filmini unuttunuz mu? Nasıl unutabiliriz ki? Günler boyunca üzerinde konuştuktan sonra…
2016 Mobil Güvenlik Raporu: 40 Milyon Saldırı ve Ransomware'in Yükselişi 2016 Mobil Güvenlik Raporu: 40 Milyon Saldırı ve Ransomware'in YükselişiÜnlü antivirüs programı Kaspersky, 2016 yılı boyunca mobil cihazlarda gerçekleştirilen saldırılarla ilgili raporunu yayınladı. Kaspersky Lab'in… Microsoft, Windows 10 Yapı 15046 Güncellemesi için ISO Kalıbını Yayınladı Microsoft, Windows 10 Yapı 15046 Güncellemesi için ISO Kalıbını YayınladıWindows 10 Yapı 15046 ISO kalıbı PC için yayınlanırken, 15043 sürümü de mobil cihazlara geliyor. Her iki güncellemede Windows Insider üyelerine…
BlackBerry'nin 2 Yeni Akıllı Telefonu Yolda YouTube TV Resmi Olarak Duyuruldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ

Tamindir E-Bülten