Board Kings, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir kart oyunudur. Oyunda kendi şehrinizi inşa ediyor ve diğer oyuncularla mücadele ediyorsunuz.

Mücadelenin ve heyecanın yer aldığı eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkan Board Kings, şehir inşa edip diğer oyuncularla mücadelelere giriştiğiniz bir oyundur. Oyunda kendi zevkinize göre şehir kuruyor ve diğer oyuncularla savaşabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızda birlikte oynayabileceğiniz oyunda özel güçler de kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir kart oyunu olan Board Kings, kartlarla oynanıyor. Kart koleksiyonunuzu genişleterek oyunda başarıya ulaşabiliyor ve liderlik tahtına oturabiliyorsunuz. Son derece renkli ve hoş grafiklere de sahip. Stratejik hamleler yapmanızı gerektiren oyunda çok eğleniyor ve boş zamanlarınızı da değerlendirebiliyorsunuz.

Son derece eğlenceli bir oyun olan Board Kings, kurgusuyla da bağımlılık yapıcı bir etkiye sahiptir. Çocukların da beğenerek oynayacağı oyun, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur. Board Kings oyununu mutlaka denemelisiniz.

Board Kings oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.