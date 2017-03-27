?     Geri Bildirim
Board Kings
TamindirMobilOyunlarKartBoard Kings - Android Için Şehir Kurma Oyunu

Board Kings

Board Kings İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Board Kings
Board Kings
Board Kings
Board Kings
Board Kings

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz harika bir şehir kurma oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 41 dakika önce

Board Kings, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir kart oyunudur. Oyunda kendi şehrinizi inşa ediyor ve diğer oyuncularla mücadele ediyorsunuz.

Mücadelenin ve heyecanın yer aldığı eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkan Board Kings, şehir inşa edip diğer oyuncularla mücadelelere giriştiğiniz bir oyundur. Oyunda kendi zevkinize göre şehir kuruyor ve diğer oyuncularla savaşabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızda birlikte oynayabileceğiniz oyunda özel güçler de kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir kart oyunu olan Board Kings, kartlarla oynanıyor. Kart koleksiyonunuzu genişleterek oyunda başarıya ulaşabiliyor ve liderlik tahtına oturabiliyorsunuz. Son derece renkli ve hoş grafiklere de sahip. Stratejik hamleler yapmanızı gerektiren oyunda çok eğleniyor ve boş zamanlarınızı da değerlendirebiliyorsunuz. 

Son derece eğlenceli bir oyun olan Board Kings, kurgusuyla da bağımlılık yapıcı bir etkiye sahiptir. Çocukların da beğenerek oynayacağı oyun, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur. Board Kings oyununu mutlaka denemelisiniz.

Board Kings oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Board Kings için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Jelly Button Games Ltd
Board Kings QR Kodu Okutarak İndir

Kart Popülerleri

  1. Clash Royale
    Clash RoyaleAndroid için Online Kart Oyunu
  2. Zynga Poker
    Zynga PokerAndroid için Poker Oyunu
  3. Batak HD
    Batak HDBatak Oyunu
  4. Pişti
    PiştiAndroid için Pişti Oyunu
  5. Dost Kazığı
    Dost KazığıAndroid için Ücretsiz Dost Kazığı Oyunu