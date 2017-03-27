?     Geri Bildirim
Board Kings
TamindirMobilOyunlarKartBoard Kings - IOS Için Şehir Kurma Oyunu

Board Kings

(iOS)
Board Kings İndir Hemen İndir

233 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Board Kings
Board Kings
Board Kings
Board Kings
Board Kings

Zevkinize göre şehir kuruyor ve arkadaşlarınızla mücadele edebiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 3 saat önce

Board Kings, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir şehir kurma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Renkli görsellerin yer aldığı oyunda zevkinize göre binalar kurabiliyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Renkli görsellerin ve etkileyici bir atmosferin yer aldığı bir oyun olarak karşımıza çıkan Board Kings, hem sizin hemde çocukların beğenerek oynayabileceği bir oyundur. Oyunda kart çekiyor ve hamle yapıyorsunuz. Binalar inşa edip hayallerinizdeki şehri inşa edebiliyor ve yönetebiliyorsunuz. Özel güçlerinde yer aldığı oyunda stratejik davranmalı ve diğer oyuncularla mücadele etmelisiniz. Oyunda başarılı olmak için dikkatli olmalı ve kart koleksiyonunuzu geliştirmelisiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olan Board Kings, aynı zamanda bağımlılık yapan etkisiyle de dikkat çekiyor. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor.

Kolay bir oynanışa ve etkileyici atmosfere sahip olan oyunda çok eğleniyor ve zevkli dakikaler geçirebiliyorsunuz. Çocukların da beğenerek oynayabileceği Board Kings, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için Board Kings'ı mytlaka denemelisiniz.

Board Kings oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Board Kings için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
Jelly Button Games Ltd
Board Kings QR Kodu Okutarak İndir

Kart Popülerleri

  1. Clash Royale
    Clash RoyaleiPhone ve iPad için Çok Oyunculu Kart Oyunu
  2. Türkiye Texas Poker
    Türkiye Texas PokeriPhone ve iPad için Texas Poker Oyunu
  3. Uno Mobile
    Uno MobileUno Oyunu
  4. GameTwist Slots
    GameTwist SlotsiPhone ve iPad için Slot Makinesi Oyunları
  5. BatakOnline
    BatakOnlineiPhone ve iPad için Batak Oyunu

Board Kings Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster