Boggle With Friends, arkadaşlarınızla ve ailenizle oynayabileceğiniz eğlenceli bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu kelimelerin yer aldığı oyunda yeteneklerinizi sergilemeye çalışıyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kelime oyunu olan Boggle With Friends, kelimeleri hecelediğiniz bir oyundur. Günlük ve haftalık ödüllerin yer aldığı oyunda zorlu görevlerin üstesinden gelerek sürpriz ödüller kazanabiliyorsunuz. Kelime dağarcığına güvenen herkesin mutlaka oynaması gereken Boggle With Friends ile ufak düellolar gerçekleştirebiliyorsunuz. Zorlayıcı bir oyun olan Boggle With Friends'de yüksek puanlara ulaşarak liderlik tablosunda da üst sıralara tırmanabiliyorsunuz. Boş zamanlarınız değerlendirebileceğniiz eğlenceli bir kelime oyunu olan Boggle With Friends'i mutlaka denemelisiniz.

Kolay bir oynanışa ve renkli görsellere sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. İnternete ihtiyaç duymadan da oynayabileceğiniz oyunda bilginizi test ediyor ve yeni kelimeler öğrenebiliyorsunuz. Boggle With Friends oyununu mutlaka denemelisiniz.

Boggle With Friends oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.