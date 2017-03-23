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Boggle With Friends
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Boggle With Friends

(iOS)
Boggle With Friends İndir Hemen İndir

143 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Boggle With Friends
Boggle With Friends
Boggle With Friends
Boggle With Friends

Arkadaşlarınıza meydan okuyor ve kelime bilginizi test ediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Boggle With Friends, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kelime oyunu olarak dikkat çekiyor. Zorlu kelimeleri bilmeye çalıştığınız oyunda çok eğleniyorsunuz.

Harika bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkan Boggle With Friends, arkadaşlarınıza ve ailenize meydan okuduğunuz bir oyundur. Oyunda kelime bilginizi test ediyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Sürpriz ödüller de kazanabileceğiniz oyunda bilginizi sonuna kadar test ediyorsunuz. Haftalık ve günlük ödüller de kazanma imkanı sunan oyunda sürekli aktif kalmalısınız. Zorlayıcı bir oyun olduğu söylenebilecek Boggle With Friends kelime dağarcığına güvenen herkesin telefonunda olması gereken bir oyundur. Boş zamanlarınızı da değerlendirebileceğiniz Boggle With Friends'i mutlaka denemelisiniz.

Basit oynanışa sahip olan oyunda renkli görseller ve etkileyici sesler yer alıyor. İnternete gerek duymadan da oynayabileceğiniz Boggle With Friends, sizleri bekliyor. Yeni kelimeler öğrenmek için bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Boggle With Friends oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Zynga
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