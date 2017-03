Boggle With Friends, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kelime oyunu olarak dikkat çekiyor. Zorlu kelimeleri bilmeye çalıştığınız oyunda çok eğleniyorsunuz.

Harika bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkan Boggle With Friends, arkadaşlarınıza ve ailenize meydan okuduğunuz bir oyundur. Oyunda kelime bilginizi test ediyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Sürpriz ödüller de kazanabileceğiniz oyunda bilginizi sonuna kadar test ediyorsunuz. Haftalık ve günlük ödüller de kazanma imkanı sunan oyunda sürekli aktif kalmalısınız. Zorlayıcı bir oyun olduğu söylenebilecek Boggle With Friends kelime dağarcığına güvenen herkesin telefonunda olması gereken bir oyundur. Boş zamanlarınızı da değerlendirebileceğiniz Boggle With Friends'i mutlaka denemelisiniz.

Basit oynanışa sahip olan oyunda renkli görseller ve etkileyici sesler yer alıyor. İnternete gerek duymadan da oynayabileceğiniz Boggle With Friends, sizleri bekliyor. Yeni kelimeler öğrenmek için bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Boggle With Friends oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.