?     Geri Bildirim
Çekiliş
Boing111
TamindirMobilOyunlarAksiyonBoing111 - Android İçin Uçak Savaşı Oyunu

Boing111

Boing111 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Boing111
Boing111
Boing111
Boing111
Boing111

Boss'lara karşı ne kadar süre hayatta kalabilirsiniz?

Erkan Calp Son güncelleme 32 dakika önce

Boing111, Android platformunda rastladığım en ilginç oynanışı sunan uçak savaş oyunu. Eski oyunları hatırlatan görsel çizgilerine sahip oyunda uçak pilotu olarak görevimiz dünyayı kurtarmak.

Şehri saran onlarca düşmanla başa çıkma gibi oldukça zorlu bir görevi tamamlamak elbette çok kolay değil. Bir yandan düşmanların atışlarından kaçarken diğer yandan yolu kapatıp bizi zor durumda bırakan araç ve yapılara da takılmamamız gerekiyor.

Uçak oyunlarından hoşlanan her yaştan kişinin keyifli vakit geçireceğini düşündüğüm oyun, oynanış tarafında benzersiz diyebilirim. Boss olarak geçen yenilmesi güç düşmanlarımız üzerimize seri atışlar gerçekleştirebiliyorken bizim aynı şekilde karşılık verebilmemiz için seri dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Ne kadar seri olursak oyunda düşmanlarımızı o kadar çabuk öldürebiliyoruz. Düşmanları öldürme stilinden bahsetmişken uçağın kontrolünü alttaki yön tuşlarıyla sağlıyoruz. Seri dokunarak ateş etmiş oluyoruz ve füze gibi etkili silahları aldığımızda düşmanımızı tek atışta bitirme şansımız oluyor.

Boing111 için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
111Percent
Boing111 QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Super Mario Run
    Super Mario RunAndroid İçin Super Mario Run Oyunu
  4. Counter Strike
    Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
  5. Mobile Legends: Bang bang
    Mobile Legends: Bang bangAndroid için MOBA Oyunu