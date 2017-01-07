Boing111, Android platformunda rastladığım en ilginç oynanışı sunan uçak savaş oyunu. Eski oyunları hatırlatan görsel çizgilerine sahip oyunda uçak pilotu olarak görevimiz dünyayı kurtarmak.

Şehri saran onlarca düşmanla başa çıkma gibi oldukça zorlu bir görevi tamamlamak elbette çok kolay değil. Bir yandan düşmanların atışlarından kaçarken diğer yandan yolu kapatıp bizi zor durumda bırakan araç ve yapılara da takılmamamız gerekiyor.

Uçak oyunlarından hoşlanan her yaştan kişinin keyifli vakit geçireceğini düşündüğüm oyun, oynanış tarafında benzersiz diyebilirim. Boss olarak geçen yenilmesi güç düşmanlarımız üzerimize seri atışlar gerçekleştirebiliyorken bizim aynı şekilde karşılık verebilmemiz için seri dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Ne kadar seri olursak oyunda düşmanlarımızı o kadar çabuk öldürebiliyoruz. Düşmanları öldürme stilinden bahsetmişken uçağın kontrolünü alttaki yön tuşlarıyla sağlıyoruz. Seri dokunarak ateş etmiş oluyoruz ve füze gibi etkili silahları aldığımızda düşmanımızı tek atışta bitirme şansımız oluyor.