?     Geri Bildirim
Çekiliş
Boing111
TamindirMobilOyunlarAksiyonBoing111 - IPhone Ve IPad İçin Uçak Oyunu

Boing111

(iOS)
Boing111 İndir Hemen İndir

209 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Boing111
Boing111
Boing111
Boing111
Boing111

Düşmanları öldürün, dünyayı kurtarın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Boing111, iOS platformunda retro görselli uçak savaş oyunu olarak yerini alıyor. Görsel çizgileriyle eski nesil oyuncuları kendisine bağlayan yapım, hem iPhone hem de iPad ile uyumlu ve ücretsiz indirip oynamak mümkün.

Mobil platformda görsellerinden ziyade farklı oynanış sunmasıyla benzerlerinden ayrılan Boing111’de dünyayı kurtarma görevini alıyoruz. Uçağımıza binip şehre dehşet saçan birliklerle mücadele ediyoruz. Karşımıza çıkan düşmanların tümü boss unvanına sahip. Dolayısıyla durmadan, farklı noktalardan seri ateş ederek birkaç saniye içinde anca öldürebiliyoruz. Ara sıra çıkan füze gibi silahları almayı başarırsak - ki genelde kritik yerlerde oluyorlar – tek atışta indirme şansımız oluyor.

Oyunu farklı kılan nokta ise uçağın kontrolünü sağlarken, ateş ederken ortaya çıkıyor. Düşmana yönelmek ve ateş etmek için alttaki butonları kullanıyoruz ancak gerek hareket ederken gerekse de silahımızı kullanırken seri dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Aksi halde ölmemiz saniyeler sürmüyor.

Boing111 için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
111Percent
Boing111 QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
  2. Grand Theft Auto 3
    Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
  3. Super Mario Run
    Super Mario RuniPhone ve iPad İçin Süper Mario Oyunu
  4. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
  5. Grand Theft Auto Vice City
    Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City

Boing111 Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster