Boing111, iOS platformunda retro görselli uçak savaş oyunu olarak yerini alıyor. Görsel çizgileriyle eski nesil oyuncuları kendisine bağlayan yapım, hem iPhone hem de iPad ile uyumlu ve ücretsiz indirip oynamak mümkün.

Mobil platformda görsellerinden ziyade farklı oynanış sunmasıyla benzerlerinden ayrılan Boing111’de dünyayı kurtarma görevini alıyoruz. Uçağımıza binip şehre dehşet saçan birliklerle mücadele ediyoruz. Karşımıza çıkan düşmanların tümü boss unvanına sahip. Dolayısıyla durmadan, farklı noktalardan seri ateş ederek birkaç saniye içinde anca öldürebiliyoruz. Ara sıra çıkan füze gibi silahları almayı başarırsak - ki genelde kritik yerlerde oluyorlar – tek atışta indirme şansımız oluyor.

Oyunu farklı kılan nokta ise uçağın kontrolünü sağlarken, ateş ederken ortaya çıkıyor. Düşmana yönelmek ve ateş etmek için alttaki butonları kullanıyoruz ancak gerek hareket ederken gerekse de silahımızı kullanırken seri dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Aksi halde ölmemiz saniyeler sürmüyor.