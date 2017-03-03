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Bolivya, Ghost Recon Wildlands İçin Dava Açmaya Hazırlanıyor

Bolivya, Ghost Recon Wildlands İçin Dava Açmaya Hazırlanıyor

Ubisoft'un önümüzdeki hafta oyuncuların beğenisine sunacağı açık dünya tabanlı aksiyon oyunu Ghost Recon Wildlands daha çıkmadan Bolivya hükümetinin tepkisini çekti. Bilindiği üzere Ghost Recon Wildlands, Bolivya'da geçen kurgusal bir hikayeye sahip. Bu hikayede Bolivya'nın bir uyuşturucu karteli tarafından ele geçirildiğine ve ülkenin resmi bir uyuşturucu üretimi ve trafiği ülkesine dönüştürüldüğüne tanık oluyoruz. Kontrol ettiğimiz kahramanlar ise ekip halinde Bolivya'yı bu kartelden kurtarmaya çalışıyorlar. Anlaşılan o ki bu durum Bolivya hükümetinin hiç de hoşuna gitmemiş.

Bolivya hükümeti yetkilileri durum için öncelikle diplomatik çözüm yolunu denediklerini açıklıyorlar. Fransız hükümeti ile iletişime geçen Bolivya hükümeti yetkilileri, Fransız hükümetinden olaya müdahale etmelerini istemiş. Ubisoft'un Fransa merkezli bir firma olmasına bağlı olarak böyle bir yol izlenmesi normal. Fakat Fransız hükümeti konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Bu nedenle hükümetin nasıl bir tavır alacağını henüz bilemiyoruz.

Eğer bu durum diplomatik yollar ile çözülemezse Bolivya hükümeti yasal yollara başvuracağını açıklıyor. Bu da Ghost Recon Wildlands'a satış yasağı gelmesi ihtimalini doğuruyor. Oyun 7 Mart'ta çıkış yapacağı için Ubisoft'un oyun üzerinde değişiklik yapabilmesi için elinde çok kısa bir süre var. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

İndir
Ghost Recon: Wildlands
Ghost Recon: Wildlands Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

İndir
Ghost Recon: Wildlands HQ Android
Ghost Recon: Wildlands HQ Android Android için Ghost Recon Wildlands HQ Uygulaması

İndir511 MB
Ghost Recon: Wildlands HQ iOS
Ghost Recon: Wildlands HQ iOS iPhone ve iPad için Ghost Recon: Wildlands HQ Uygulaması

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 03.03.2017

Bolivya, Ghost Recon Wildlands İçin Dava Açmaya Hazırlanıyor İçin Yorum Yaz

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