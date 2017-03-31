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TamindirHaberİnternetBooking.com'un Ardından Sıra Şimdi De Trivago.com Ve Tripadvisor.Com'a Geldi

Booking.com'un Ardından Sıra Şimdi de Trivago.com ve Tripadvisor.Com'a Geldi

Booking.com'un Ardından Sıra Şimdi de Trivago.com ve Tripadvisor.Com'a Geldi

Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerini mahkeme kararı ile durduran TÜRSAB, mahkeme kararını Alman trivago.com, Amerikalı tripadvisor.com gibi diğer tüm çevrimiçi rezervasyon sitelerine de gönderme kararı aldı. TÜRSAB karar uymayan siteler hakkında yaptırım uygulayacak.

Dünya gazetesine açıklama yapan TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, booking.com kararının bir emsal niteliğinde olduğunu belirterek, aynı kararın benzer tüm çevrimiçi rezervasyon siteleri için de uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Çetin Gürcün yaptığı açıklamada, Booking.com dünyaca ünlü bir oluşum olduğunu, Türkiye’de bu gücünü kullanarak otellerle sözleşme imzalamak için yüzde 50 komisyon ve belli sayıda oda kontenjanı gibi garantiler verdiğini işaret etti. Gürcün, "Bunun sonucunda elindeki odaları kullanarak en ucuz fiyatı gösterip düşük fiyat garantisi veriyordu. Rekabet Kurulu bu yönde bir ceza kesti ancak yeterli olmadı. Biz de meslek örgütü olarak bu konuda bir savaş başlattık. Bu tamamen kendi işletmecilerimizi korumaya yönelik bir girişim. İlk olarak algı oluşması amacıyla sadece booking.com için başvurduk. Çünkü dünya genelinde bilinen bir site. Ancak bu karardan sonra hepsi kendi üstüne düşeni yapacak, yapmak zorunda" diyerek kararı savundu.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın ‘rekabet’ konusunda site engelleme yetkilerinin olmadığına işaret eden Gürcün, BTK’nın eline mahkeme kararının ulaşmasının ardından sitenin kapatılacağını savundu. Gürcün, "Bağcıyı dövmek" gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek, Booking.com’um yapacakları itirazda kendini haklı göstermek için BTK kararını beklemeden Türkiye operasyonlarını kendisinin durdurduğunu da ifade etti.

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Booking.com Android Otel Bulma ve Rezervasyon Uygulaması

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Trivago iOS
Trivago iOS iPhone Ve iPad İçin Otel Bulma Uygulaması

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Trivago Android
Trivago Android Android İçin Otel Bulma Uygulaması

Türkiye'deki Tesislere Booking.com Aracılığıyla Yapılan Rezervasyonlar Durduruldu

Tatil Rezervasyon Sitesi Booking.com'un Türkiye Hizmeti Durduruldu

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Yazar: - 31.03.2017

Booking.com'un Ardından Sıra Şimdi de Trivago.com ve Tripadvisor.Com'a Geldi İçin Yorum Yaz

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