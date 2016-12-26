Bor`s Adventures(Android)
Bor's Adventures bize Mario oyunlarına bir hayli benzeyen bir eğlence sunuyor
Bor's Adventures eğer mobil cihazlarınız üzerinde Super Mario oyunlarına benzeyen bir eğlence yaşamak isterseniz hoşunuza gidebilecek bir platform oyunu olarak tanımlanabilir.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tablelterinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Bor's Adventures'da Bor adlı kahramanımızın uzun macerasına katılıyoruz. Kahramanımızın hikayesi karılarının kaçırılmasıyla başlıyor. 60 karıya sahip çapkın kahramanımız bir gün karılarının gizemli şekilde ortadan kaybolduğuna tanık oluyor ve karılarını kurtarabilmek için yola çıkıyor. Bu işi gerçekleştirebilmesi için farklı diyarları gezmesi, farklı tehlikeleri atlatması gerekiyor. Biz de ona yardımcı oluyoruz.
Bor's Adventures'da karşımıza çıkan canavarların üzerine zıplayarak veya onlara baltalar fırlatarak onlardan kurtulabiliyoruz. Derin çukurların üzerinden atlayıp yolumuza devam ederken tuğlaları kırabiliyor, havadaki altınları toplayabiliyoruz.
2 boyutlu klasik platform oyunu yapısına sahip olan Bor's Adventures kolay kontrollere sahip.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3.3 ve üzeri
- Üretici:
- DRACODERS
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Bor`s Adventures Eski Sürümleri
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- TubidyMüzik Dinleme
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