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Bor`s Adventures
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Bor`s Adventures

(Android)
Bor`s Adventures İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Bor`s Adventures
Bor`s Adventures
Bor`s Adventures
Bor`s Adventures
Bor`s Adventures
Bor`s Adventures

Bor's Adventures bize Mario oyunlarına bir hayli benzeyen bir eğlence sunuyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Bor's Adventures eğer mobil cihazlarınız üzerinde Super Mario oyunlarına benzeyen bir eğlence yaşamak isterseniz hoşunuza gidebilecek bir platform oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tablelterinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Bor's Adventures'da Bor adlı kahramanımızın uzun macerasına katılıyoruz. Kahramanımızın hikayesi karılarının kaçırılmasıyla başlıyor. 60 karıya sahip çapkın kahramanımız bir gün karılarının gizemli şekilde ortadan kaybolduğuna tanık oluyor ve karılarını kurtarabilmek için yola çıkıyor. Bu işi gerçekleştirebilmesi için farklı diyarları gezmesi, farklı tehlikeleri atlatması gerekiyor. Biz de ona yardımcı oluyoruz.

Bor's Adventures'da karşımıza çıkan canavarların üzerine zıplayarak veya onlara baltalar fırlatarak onlardan kurtulabiliyoruz. Derin çukurların üzerinden atlayıp yolumuza devam ederken tuğlaları kırabiliyor, havadaki altınları toplayabiliyoruz.

2 boyutlu klasik platform oyunu yapısına sahip olan Bor's Adventures kolay kontrollere sahip.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
DRACODERS
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