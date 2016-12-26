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Bor`s Adventures
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Bor`s Adventures

(iOS)
Bor`s Adventures İndir Hemen İndir

60.3 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Bor`s Adventures
Bor`s Adventures
Bor`s Adventures
Bor`s Adventures
Bor`s Adventures
Bor`s Adventures

Bor's Adventures'da viking kahramanımızla engelleri aşmaya çalışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 4 saat önce

Bor's Adventures eğer boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde değerlendirmek isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil platform oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Bor's Adventures'da Bor adlı viking kahramanımızın maceralarına tanık oluyoruz. Biraz çapkın bir kahraman olan Bor, 60 karıya sahip. Fakat Bor'un karıları gizemli bir şekilde ortadan kayboluyor. Bor da karılarını kurtarabilmek için yola çıkıyor. Bize düşen görev kahramanımızı yönlendirerek engelleri aşmasına yardımcı olmak.

Bor's Adventures temel olarak Mario oyunlarındaki klasik platform yapısına sahip. Yine ekranda yatay olarak ilerliyoruz ve karşımıza çıkan çukurların üzerinden atlıyoruz. Düşmanlarımızın tepesine zıplayarak onları yok edebileceğimiz gibi balta fırlatarak da düşmanlarla baş edebiliyoruz. Oyunda tıpkı Mario oyunlarındaki gibi tuğlaları kırarak altın topluyoruz.

Bor's Adventures içinde farklı canavarlarla savaşabilmekteyiz. 5 farklı dünyayı ziyaret ettiğimiz oyun güzel ve renkli 2 boyutlu grafiklere sahip.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
DRACODERS
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