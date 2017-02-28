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Boston Dynamics Yeni Robotu Handle'ı Tanıttı

boston dynamics handle robotu

Bir sunum sırasında izleyicilerden birinin sızdırdığı video sayesinde tanıdığımız, Boston Dynamics’in yeni robotu Handle resmen duyuruldu. Birçok zorlu parkuru aşabileceği daha öncede sızan bilgiler arasındaydı, ancak yayınlanan video tüm meraklıları şaşırttı. 


Yaklaşık 2 metre boyundaki Handle, 1.2 metre yüksekliğe kadar sıçrayabiliyor. Bugüne kadar kaydedilen en yüksek insan sıçrayışı 1.6 metre. Tam dolu bataryası ile 24 km yol alabilen robot, yaklaşık 45 kg yük taşıyabiliyor. Diğer türlerinden farklı olarak, ayakları yerine tekerlekleri olan Handle, saatte 14 km hızla ilerleyebiliyor. Araştırma ve geliştirme alanında kullanılmak üzere tasarlanan Handle, hem elektronik hem de hidrolik aksama sahip. 

Boston Dynamics’in Yeni Robotu Handle’ın Videosu Sızdı

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Yazar: - 28.02.2017

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