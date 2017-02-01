Boston Dynamics’in Yeni Robotu Handle’ın Videosu Sızdı

Boston Dynamics’in kurucusu Marc Raibert’ın bir sunum esnasında tanıttığı Handle isimli robotun videosu, izleyicilerden Steve Jurvetson tarafından sızdırıldı. Yeni robot, çok hızlı, çok dengeli ve de oldukça güçlü. İki ayağının üzerinde dik durabilen, yeri geldiğinde dört ayak üzerinde iş görebilen robot, aynı zamanda şakacı da. Raibert’in "Bu deneyim, bacaklarla tekerleklerin kombinasyonu" olarak açıkladığı robotun sızan videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas’ı sizlere daha önce tanıtmıştık. Atlas engebeli yüzeylerde ilerlerken, Handle pürüzsüz yüzeyleri tercih ediyor. Videoda sürat bakımından daha hızlı görünen yeni robotun, taşıma kapasitesi hakkında kesin bir bilgi yok. Yine de yeni robotun depo sistemlerinde oldukça verimli kullanılabileceği ortada. Boston Dynamics, Handle hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.