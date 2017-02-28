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Boulder Rush
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Boulder Rush

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Boulder Rush
Boulder Rush
Boulder Rush
Boulder Rush
Boulder Rush

Karanlık madenleri kazarak hayvanları kurtarmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 19 dakika önce

Madencilik yaptığınız ve karanlık tüneller kazdığınız bir oyun olan Boulder Rush'da mahsur kalan hayvanları kurtarıyor ve yeteneklerinizi gösteriyorsunuz. Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz Boulder Rush'da çok eğleniyorsunuz.

Sevimli hayvanları kurtarmaya çalıştığınız Boulder Rush, madencilik yeteneklerinizi sergilediğiniz bir oyun olarak dikkat çekiyor. Farklı çekiçler, karakterler alabildiğiniz oyunda kazarak derinlere ilerliyor ve sevimli hayvanları kurtarıyorsunuz. Taşları kırıyor ve zorlukların üstesinden geliyorsunuz. Ayrıca kazı sırasında değerli madenler de bulabiliyor ve zengin olabiliyorsunuz. Taşları patlatabiliyor, kazabiliyor ve tehlikelerin üstesinden geliyorsunuz. Özel yeteneklere de sahip olabildiğiniz oyunda çok eğleniyor ve eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor.


Oldukça kolay bir oynanışa ve etkileyici görsellere sahip olan oyunda zevkli vakitler geçirebiliyorsunuz. Madencilik yeteneklerinizi sergilemenize imkan sağlayan oyunu internetsiz bir şekilde de oynayabiliyorsunuz. Bu yüzden Boulder Rush'u toplu taşıma araçlarında vakit öldürmek için tercih edebilirsiniz.

Boulder Rush oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Tivola
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