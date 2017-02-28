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Boulder Rush
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Boulder Rush

Boulder Rush İndir Hemen İndir

298 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Boulder Rush
Boulder Rush
Boulder Rush
Boulder Rush
Boulder Rush

Madenin derinliklerine iniyor ve sevimli hayvanları kurtarıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 5 dakika önce

Boulder Rush, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir madencilik oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Renkli görsellere ve etkileyici atmosfere sahip olan oyunda sevimli hayvanları kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Eğlenceli bir madencilik oyunu olarak karşımıza çıkan Boulder Rush, derinliklere tünel kazıp sevimli hayvanları kurtardığımız bir oyundur. Oyunda mahsur kalmış hayvanları kurtarmaya çalışıyor ve aynı zamanda da değerli madenleri arıyoruz. Değerli taşları kazabiliyor ya da patlayabiliyor, derinlere inebiliyoruz. Dikkat çekici bir kurgusu bulunan oyunda farklı cüceleri ve aletleri kullanabiliyoruz. Dinamit kurarak taşları patlatabiliyor ve zorlukların üstesinden gelebiliyoruz. Değerli madenleri bularak zengin olabiliyor ve özel yeteneklerimizi de sergileyebiliyoruz. Son derece eğlenceli olan Boulder Rush'u sakın kaçırmayın.

Etkileyici bir atmosferde geçen oyunda hayvanları kurtarmanız gerekiyor. Zaman öldürmek için tercih edebileceğiniz oyunda yapmanız gereken tek şey derinlere doğru kazmak. İnternetsiz de oynayabileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz. Basit oynanışı ve kolay arayüzü ile Boulder Rush sizleri bekliyor. Boulder Rush'da işiniz oldukça zor gibi görünüyor.

Boulder Rush oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Tivola
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