Boy - Subway Surf Run 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir koşu oyunu olarak dikkat çekiyor. Popüler sonsuz koşu oyunları gibi oynanan oyunda altınları toplamalı ve engellerden kaçmalısınız.

Klasik hale gelen sonsuz koşu oyunları tarzında bir kurguyla karşımıza çıkan bir oyun olan Boy - Subway Surf Run 3D, canlı görselleri ve zorlu engelleriyle oyuncuları zora sokuyor. Milyonlarca oyuncusu olan Subway Surfers'da olduğu gibi yine metro raylarında geçen oyunda bekçiden kaçıyoruz. Zorlu engellerin yer aldığı oyunda karşımıza çıkan altınları da toplamamız gerekiyor. Aynı zamanda oyunda onlarca sörf tahtası, özel güç ve aksesuarda yer alıyor. Puanınızı yükselttikçe bu tür nesnelerin kilitlerini açabiliyor ya da beklemek istemeyip paranızla satın alabiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı bir etkisi bulunan oyunun başından saatlerce kalkamayacaksınız. Ayrıca koşu sırasında karşınıza çıkan özel güçleri de alabilir ve daha fazla puan toplayabilirsiniz.

Tamamı 3 boyutlu bir ortamda geçen oyunda dikkatli olmalı ve reflekslerinizi iyi kullanmalısınız. Zamanlamayı iyi ayarlamalı ve engellere takılmadan ilerlemelisiniz. Eğlenceli sesleri, canlı grafikleri ve kolay oynanışıyla Boy - Subway Surf Run 3D oyunu sizleri bekliyor.

Boy - Subway Surf Run 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.