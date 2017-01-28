Boy - Subway Surf Run 3D(iOS)
Altınları toplamaya çalışıyor ve engellerden kaçıyoruz
Boy - Subway Surf Run 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sonsuz bir koşu oyunudur. Oyundaki amacınız yolunuza çıkan engellere takılmadan altınları toplamak ve yüksek puanlara ulaşmak.
Milyonlarca oyuncusu bulunan sonsuz koşu oyunları tarzında bir kurguyla karşımıza çıkan Boy - Subway Surf Run 3D, bağımlılık yapıcı etkisi olan bir oyundur. Klasik hale gelen sonsuz koşu oyunu olan Boy - Subway Surf Run 3D ile metro raylarında durmadan koşuyor ve altınları toplamaya çalışıyorsunuz. Canlı görselleri, kolay oynanışı ve zorlu engellerin yer aldığı oyunda işiniz de oldukça zor. Oyunda bekçiden kaçıyor ve dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalışıyorsunuz. Oyundaki amacınız ise en uzun mesafeyi katedip en fazla altını toplamak. Ayrıca oyunda yer alan özel nesnelerinde kilitlerini açabiliyor ve daha etkileyici bir oyun elde edebiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı bir etkisi bulunan oyunun başından saatlerce kalkamayacaksınız. Ayrıca koşu sırasında karşınıza çıkan özel güçleri de alabilir ve daha fazla puan toplayabilirsiniz.
Oyun sırasında dikkatli olmalı ve reflekslerinizi en iyi şekilde kullanmalısınız. Eğlenceli sesleri, canlı grafikleri ve kolay oynanışıyla Boy - Subway Surf Run 3D oyunu sizleri bekliyor.
Boy - Subway Surf Run 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 3
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve sonrası
- Üretici:
- Game Koil Subway
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