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BrandFace
TamindirMobilEğlenceBrandFace - Android İçin Para Kazandıran Video Paylaşım Uygulaması

BrandFace

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Editör Puanı: 4/5
4
BrandFace
BrandFace
BrandFace
BrandFace
BrandFace

29 saniyelik yaratıcı videonuzu paylaşın, ödülü kazanın.

Erkan Calp Son güncelleme 4 dakika önce

BrandFace, 29 saniye süreli yaratıcı videolar üretip para kazanabildiğiniz eşsiz bir video paylaşım platformu. Android platformunda eşi benzerine rastlamadığım uygulama, video içerik üretmeyi seven ve bundan kazanç sağlamayı düşünenlere yönelik hazırlanmış.

Telefonunuza ücretsiz indirip yine ücretsiz profilinizi oluşturarak kullanabildiğiniz video paylaşma uygulamasında herhangi bir konuda video hazırlayıp jürinin beğenisine sunabiliyorsunuz. Videonuzu üretmeden diğer kullanıcıların paylaştıkları videolara ve sık kullanılan etiketlere bakıp ilham alma şansınız var. Kendiniz video paylaşmaya karar verdiğinizde yapmanız gereken işlem oldukça basit. Videonuzu çekmek veya direkt yüklemek. Etiket ekleyerek kullanıcıların fark etmelerini sağlamak. Eğer yeterince beğeni, yorum alırsanız dikkat çeken videolar listesine giriyor ve büyük ödül olarak 1000 liranın sahibi oluyorsunuz.

Bu noktada “Gerçekten para kazandıran bir mobil uygulama mı BrandFace?” sorusu aklınıza gelebilir. Türkiye’nin dört bir yanında katılan ve kazananların olduğu örnek video bağlantılarını da sizlerle paylaşıyorum:

https://www.facebook.com/BrandFace/videos/1574935389482722/ 
https://www.facebook.com/BrandFace/videos/1592726381036956/ 
https://www.facebook.com/BrandFace/videos/1592726381036956/ 
https://www.facebook.com/BrandFace/videos/1584173625225565/ 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
BrandFace
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