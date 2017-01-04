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BrandFace
TamindirMobilEğlenceBrandFace - IPhone İçin Para Kazandıran Video Paylaşma Uygulaması

BrandFace

(iOS)
BrandFace İndir Hemen İndir

48 MB
Editör Puanı: 4/5
4
BrandFace
BrandFace
BrandFace
BrandFace
BrandFace

29 saniyelik videonu paylaş, beğenilsin, para ödülünün sahibi ol.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

BrandFace, yaratıcı videolar üretmeyi seven kişileri bir araya getirerek yarıştıran eşsiz bir sosyal platform. Her hafta para ödülü dağıtılan uygulamada yarışanlar arasına girmek için tek yapmanız gereken 29 saniyelik bir video yüklemek. Dilediğiniz konuda video hazırlayıp diğer kullanıcıların ve jürinin beğenisine sunabilirsiniz.

iPhone’unuza ücretsiz indirip profil oluşturarak videonuzu çekmeye veya direkt yüklemeye başlayabiliyorsunuz. Yaratıcı olduğunu düşündüğünüz videonuza – sosyal ağlarda olduğu gibi – etiket ekleyerek daha fazla kişinin ilgini çekme şansına sahipsiniz. Videonuza gelen her beğeni sizi finale bir adım daha yaklaştırıyor. 8 finalist arasından çıkmayı başarırsanız 1000 TL’lik büyük ödülün sahibi oluyorsunuz.

Kendi ürettiği özgün videodan para kazanmak isteyen herkese açık olan video paylaşım platformunun gerçekten kazandırdığını gösteren videolara da aşağıdaki bağlantılardan bakabilirsiniz:

https://www.facebook.com/BrandFace/videos/1574935389482722/ 
https://www.facebook.com/BrandFace/videos/1592726381036956/ 
https://www.facebook.com/BrandFace/videos/1592726381036956/ 
https://www.facebook.com/BrandFace/videos/1584173625225565/ 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 8.1 ve üzeri
Üretici:
Rasim Uner
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