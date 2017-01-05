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Brave Train
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Brave Train

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Brave Train
Brave Train
Brave Train

Eski oyunları özlediyseniz tam size göre!

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 2 saat önce

Brave Train, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir beceri oyunudur. 

Bunda çok değil 10 yıl öncesine döndüğünüzde elimizdeki telefonlardaki yegane eğlencelerden bir tanesi "Snake" isimli ya da hepimizin daha çok bildiği "Yılan"dı. Yılan benzeri bir şekili dört farklı yöne hareket ettirerek oynadığımız bu oyunda, yılanımızın karşısına çıkan yemekleri topluyor, onun boyunu uzatıyor ve en yüksek puanı almaya çalışıyorduk. Arkadaşlarımızla en yüksek puanı yapmaya çalıştığımız bu oyunun modern hali diyebileceğimi Brave Train de en az onun kadar eğlenceli.

Bu oyunda da amacımız, kontrol ettiğimi trenimizi büyütmek. Daha doğrusu ona yeni vagonlar ekleyerek boyunu uzatmak ve bölüm başına gidebileceğimiz yere kadar gidebilmek. Oynanış bazında eski Snake'e çok benzeyen ve treni dört farklı yöne hareket ettirerek oynadığımız oyun, bizleri eski günlere döndürmeyi ve o eski eğlenceyi yaşatmayı başarıyor. Bizim oynarken çok sevidğimiz bu oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri ise hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android sürümü 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Artwork Games
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