Break the Grid, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir bulmaca oyunudur.

Küçükken oynadığımız Tetris'i hatırlamayanımız yoktur. Brea the Grid de işte tam olarak Tetris'in oynanışının tersini kullanıyor. Tetris'te yukarıdan gelen şekilleri doğru şekilde birleştirmeye çalışıyorduk; Break the Grid'de de aşağıdan gelen şekilleri, doğru yerlere yerleştirerek, zaten bütünleşik olan tabloyu yıkmaya çalışıyoruz. Oyuna girdiğimiz karşımıza bir takım kareler çıkıyor. Birbirlerine oldukça yakın dizilmiş olan kareleri yok etmeye çalıştığımız oyun boyunca da ekranın altından gelen şekilleri kullanıyoruz.

Genellikle aşağıda üç farklı kart bulunuyor. Bu kartların üzerinde de çeşitli şekiller yer alıyor. Bu kartlardan bir tanesini seçerek, masaya sürüklüyor ve masanın üzerindeki kareleri yok ediyoruz. Böyle böyle bütün kareleri yok etmeye veya en azından bölümün bizden istediği puanı toplamaya çalışıyoruz. Anlatması bir hayli zor olsa da hemen aşağıdaki videoyu izleyerek, oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri almanız mümkün.