Break the Grid(iOS)
Tersten Tetris mi yoksa bambaşka bir şey mi?
Break the Grid, iPhone ve iPad üzerinde oynanabilen bir bulmaca oyunudur.
Kumkwat Entertainment tarafından geliştirilen Brea the Grid, çok tanıdık olmasına rağmen kendine has oynanışıyla ön plana çıkan oyunlardan bir tanesi. Herkesin küçük yaşlarında deliler gibi oynadığı Tetris'ten ileri gelen mekanikleri bulunan; ancak bunları tamamen farklı şekilde yorumlayan ve Tetris'ten bambaşka bir oyuna dönüşen Break the Grid, zor yapısı ve bağımlılık yapan oynanışıyla dikkat çekmeyi başarıyor.
Oyun boyunca her bölümde karşımıza bir grup kare geliyor. Bu karelerin hemen altında ise çeşitli şekiller bulunuyor. Kimi zaman "T" kimi zaman "L" kimi zaman da "" şeklindeki bu şekilleri tutuyor ve bu karelerin üzerine sürüklüyor. Bıraktığımız noktanın tam üstündeki kareler yok oluyor ve bir sonraki yerleştirmede bu kareleri kullanıyoruz. Yani aşağıda gelen şekilleri öyle bir yerleştirmemiz gerekiyor ki; bütün kareleri doldurabilelim ve bölümleri geçelim. Anlatması biraz zor olsa da hemen aşağıdaki videosunu izleyince hemen kavrayacağınız o oyunun videosu ise şöyle:
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.1 ve üzeri
- Üretici:
- Kumkwat Entertainment LLC
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Break the Grid Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı