Breakout Ninja, görsel çizgileriyle olmasa da oynanışıyla etkileyen ücretsiz ve de ufak boyutlu ninja oyunu. Android telefonunuzda ninja oyunlarına yer veriyorsanız kesinlikle indirmelisiniz. Sayıları bitmeyen düşmanların yer aldığı 4 bölüm içeren oyunda tam bir ninja gibi hareket etmeniz gerekiyor. Aksi halde ölümü en acılı şekilde tadıyorsunuz.

Gecenin karanlığında düşman üssüne sızmaya çalışan bir ninjayı kontrol ediyorsunuz. Çoğu zaman görünmeden, arkalarından sessiz sedasız kimi zaman da karşılarına çıkarak düşmanlarınızı temizliyorsunuz. Düşmanlar sabit duruyor ancak tam vaktinde hamle yapmazsanız (işaretli noktalarda dokunma) ölüyorsunuz. Etrafta öylece duran düşmanlar haricinde kuleleri de yerle bir etmeniz gerekiyor.