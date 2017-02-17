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Breakout Ninja
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Breakout Ninja

(Android)
Breakout Ninja İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Breakout Ninja
Breakout Ninja
Breakout Ninja

Düşmanlarınızı bir ninja gibi öldürün.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Breakout Ninja, görsel çizgileriyle olmasa da oynanışıyla etkileyen ücretsiz ve de ufak boyutlu ninja oyunu. Android telefonunuzda ninja oyunlarına yer veriyorsanız kesinlikle indirmelisiniz. Sayıları bitmeyen düşmanların yer aldığı 4 bölüm içeren oyunda tam bir ninja gibi hareket etmeniz gerekiyor. Aksi halde ölümü en acılı şekilde tadıyorsunuz.

Gecenin karanlığında düşman üssüne sızmaya çalışan bir ninjayı kontrol ediyorsunuz. Çoğu zaman görünmeden, arkalarından sessiz sedasız kimi zaman da karşılarına çıkarak düşmanlarınızı temizliyorsunuz. Düşmanlar sabit duruyor ancak tam vaktinde hamle yapmazsanız (işaretli noktalarda dokunma) ölüyorsunuz. Etrafta öylece duran düşmanlar haricinde kuleleri de yerle bir etmeniz gerekiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Part Time Monkey
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