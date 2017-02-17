Breakout Ninja(Android)
Düşmanlarınızı bir ninja gibi öldürün.
Breakout Ninja, görsel çizgileriyle olmasa da oynanışıyla etkileyen ücretsiz ve de ufak boyutlu ninja oyunu. Android telefonunuzda ninja oyunlarına yer veriyorsanız kesinlikle indirmelisiniz. Sayıları bitmeyen düşmanların yer aldığı 4 bölüm içeren oyunda tam bir ninja gibi hareket etmeniz gerekiyor. Aksi halde ölümü en acılı şekilde tadıyorsunuz.
Gecenin karanlığında düşman üssüne sızmaya çalışan bir ninjayı kontrol ediyorsunuz. Çoğu zaman görünmeden, arkalarından sessiz sedasız kimi zaman da karşılarına çıkarak düşmanlarınızı temizliyorsunuz. Düşmanlar sabit duruyor ancak tam vaktinde hamle yapmazsanız (işaretli noktalarda dokunma) ölüyorsunuz. Etrafta öylece duran düşmanlar haricinde kuleleri de yerle bir etmeniz gerekiyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Part Time Monkey
Aksiyon Popülerleri
- Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
- Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
- Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
- Strike of KingsAndroid için MOBA Oyunu
- Talking Tom Gold RunAndroid İçin Konuşan Tom Altın Peşinde Oyunu
Breakout Ninja Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı