Breakout Ninja, iPhone ve iPad’inizde ücretsiz oynayabileceğiniz 100 MB altı ninja oyunu. Oyuncuya gerçekten bir ninjayı kontrol ediyormuş hissi veren sesleri, müzikleri ve atmosferiyle diğer ninja oyunları arasından öne çıkan yapım, iOS platformuna özel olarak çıkış yapıyor.

Muhteşem iki boyutlu görseller sunan ninja oyununda yolumuza çıkan ninjaları kimi zaman tek hamlede öldürüyor, kimi zaman da görünmeden bir gölge gibi yanlarından geçiyoruz. Sabit şekilde duran düşmanlarımızı öldürmek kolay gibi gözükse de zamanlamayı tutturmayı başaramazsak onlarla aynı kaderi paylaşıyoruz. Ninjalar haricinde yüksek, korumasız binaları da tek bir uçan tekmeyle darmadağın yapıyoruz.

Kendiliğinden koşan karakterimizi kontrol altında tutmak, ninja ve binaları aşmasını sağlamak için tek yapmamız gereken işaretli noktalarda dokunmak. Noktaların tam içerisinde ve ortasındayken bir kere dokunmamız kafi oluyor ancak bu noktalara gelmeden basarsak veya noktaların tam merkezinde basmazsak dümdüz gidilmesi gereken bir yerde bile ölüyoruz.