Brick Breaker Star: Space King, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir tuğla kırma oyunudur. Keyifli bir oyun olan Brick Breaker Star: Space King ile reflekslerinizi test ediyor ve eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz.

Birbirinden zorlu bölümleriyle karşımıza çıkan bir oyun olan Brick Breaker Star: Space King ile uzay temasında tuğla kırıyorsunuz. Klasik tuğla kırma oyunlarının farklı bir sürümü olarak dikkat çeken Brick Breaker Star: Space King metroda, otobüste ya da arabada zevkle oynayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda bir topu sürekli olarak yukarı fırlatıyor ve tuğlaları kırarak altınları toplamaya çalışıyorsunuz. Uzay temasında geçen oyunda zorlu bölümlerde sizleri bekliyor. Oynaması oldukça basit olan oyunda sınırsız bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz olan oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyor ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmaya çalışıyorsunuz. Tuğla kırma oyunlarını seven biriyseniz bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Brick Breaker Star: Space King oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.