Brick Breaker Star: Space King, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir tuğla kırma oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyunda reflekslerinizi test ediyor ve eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz.

Zorlu bölümlere sahip bir oyun olarak karşımıza çıkan Brick Breaker Star: Space King, oynarken zevk alacağınız bir oyundur. Oyunda küçük topları kontrol ederek yukarıdaki tuğlaları kırmaya çalışıyor ve zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Klasik hale gelen tuğla kırma oyunlarının gelişmiş bir sürümü olarak nitelendirilebilen Brick Breaker Star: Space King, aynı zamanda tamamen ücretsizdir. Sınırsız bir şekilde oynayabileceğiniz oyunda zorlu bölümleri geçmeye çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanıyorsunuz. Ayrıca oyunda size verilen görevleri de yerine getirmeye çalışıyor ve ekstra puanlar kazanabiliyorsunuz. Tuğla kırma oyunlarını seven biriyseniz bu oyunu sakın kaçırmayın. Oynanışı oldukça kolay olan Brick Breaker Star: Space King sizleri bekliyor.

Brick Breaker Star: Space King oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.